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Общество

Скандал с контрабандными схемами. «Азаттык» обратился в МВД, но реакции нет

Накануне «Азаттык», Kloop и OCCRP опубликовали громкое расследование о выводе миллионов долларов из Кыргызстана. Убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, кто из местных чиновников причастен к контрабандным схемам, следы ведут к клану Райымбека Матраимова.

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В рамках этого расследования в сентябре журналисты «Азаттыка» собирали материалы в Оше. Когда они снимали рядом с домом семьи Матраимовых, на представителей СМИ напали неизвестные, скрутили руки оператору Айбеку Кулчуманову и сломали технику.

После нападения редакция обратилась в милицию с просьбой обеспечить безопасность сотрудников. Об этом 24.kg сообщила директор Бишкекского бюро «Азаттык» Айзада Касмалиева.

По ее словам, реакции от правоохранительных органов на заявление не последовало.

«На Айбека Кулчуманова напали во время журналистского расследования. Мы просили передать уголовное дело из правоохранительных органов Оша в Бишкек, но нам было отказано. После нападения в социальных сетях появились угрозы. Все скриншоты мы отправили в МВД, где сказали, что будут приняты меры, но их до сих пор нет», — сказала Айзада Касмалиева.

Напомним, что 28 сентября в Оше оператор «Азаттыка» Айбек Кулчуманов снимал около дома Руслана Матраимова. В этот момент с территории дома выбежали люди, скрутили журналисту руки и отобрали пульт от дрона, телефон и видеокамеры. Милиция возбудила уголовное дело. 
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