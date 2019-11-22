Скандал с контрабандными схемами. Чиновники силовых структур отмалчиваются

«Азаттык», Kloop и OCCRP опубликовали расследование о выводе миллионов долларов из Кыргызстана. К серым схемам, как выяснилось, причастны бизнесмены из Китая и местные чиновники, в том числе экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбек Матраимов.

Редакция 24.kg обратилась за комментариями в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями, Таможенную службу, Госкомитет национальной безопасности и аппараты правительства и президента.

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Однако ни один официальный представитель этих госорганов до сих пор не может дать каких-либо разъяснений или комментариев в связи со скандалом, к которому причастны известные политики и бывшие чиновники.

Ни один из них не может ответить на простой, но главный вопрос: намерены ли Финпол, ГТС и ГКНБ инициировать расследование о явно незаконном выводе баснословных сумм из страны и кто понесет ответственность за широкомасштабну контрабанду, прикрываемую чиновниками.

В ГСБЭП информацию журналисты запросили еще четыре часа назад. Однако ведомство до сих пор отмалчивается. Отметим, что в расследовании упоминается глава ведомства Бакир Таиров, родственники которого, как выяснили журналисты, имеют бизнес-отношения с двумя компаниями китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В Таможенной службе и ГКНБ тоже несколько часов обещают прокомментировать ситуацию вокруг расследования, но ответа нет.

Отметим, что в расследовании журналисты указали о китайском бизнесмене Хабибуле Абдукадыре. Он является основателем крупнейшего в РУз рынка «Абу-Сахий» и одноименной транспортной компании, осуществляющей поставки товаров в страны Центральной Азии, в том числе в зону ЕАЭС. Но помимо всего прочего Хабибула Абдукадыр является ключевым партнером экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Он, кстати, присутствовал на инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова.

В аппарате президента отметили, что внимательно изучают опубликованные материалы. От правительства ответа вовсе не последовало.