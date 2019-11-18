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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

По делу охранявшего Алмазбека Атамбаева сотрудника ГКНБ назначили 16 экспертиз

По делу экс-сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева назначили 16 экспертиз. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Бакытбек Автандил уулу.

По его словам, проводится и баллистическая экспертиза. Эксперты еще не определили, из какого оружия застрелили заместителя командира спецподразделения «Альфа» Усенбека Ниязбекова.

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Юрист отметил, что следствие по делу его подзащитного, вероятно, продлят на два месяца. Канат Сагымбаев не отвечает на вопросы следователей и молчит на очных ставках. Последнюю проводили с одним из его коллег. Он тоже входил в охрану Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш и дал, как отметил адвокат, неоднозначные и противоречивые показания. 

Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц» и «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.
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