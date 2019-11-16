Камеры с распознаванием лиц в Кыргызстане ставят под угрозу права человека

Соглашение о поставке камер с функцией распознавания лиц в Кыргызстане ставит под угрозу права человека. Об этом заявляет международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Как отмечает организация, 31 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков открыл новый командный центр Патрульной службы милиции в Бишкеке. Но это локальное мероприятие имело международное правозащитное значение: центр будет управлять сетью камер, оборудованных технологией распознавания лиц, установленных по всему городу. Они предоставляются и частично оплачиваются государственной компанией Китая.

В марте правительство Кыргызстана подписало соглашение с Китайской национальной электронной корпорацией по импорту и экспорту (CEIEC) об установке технологии для повышения «общественной безопасности и безопасности дорожного движения».

Однако детали соглашения остаются неизвестными. Не разглашается и информация о том, как изображения лиц кыргызстанцев и другие их личные данные будут собраны, сохранены и переданы.

Неясно, существуют ли правовые гарантии, ограничивающие доступ CEIEC к этому виду данных.

«Использование технологии распознавания лиц в общественных местах может позволить властям отслеживать и контролировать привычки и передвижение людей, создавая потенциальные отрицательные последствия для свободы выражения мнений и собраний. Данная технология также может использоваться для вычленения лиц дискриминационными способами, в том числе по этническому или религиозному признаку», — отмечает HRW.

Как сообщают правозащитники, внедрение технологии распознавания лиц в Кыргызстане было одобрено без общественных обсуждений и необходимой прозрачности. Это вызывает вопрос: как правительство собирается, и планирует ли вообще, смягчить потенциальное воздействие данной технологии на частную жизнь.

По мнению организации, ситуация в регионе Синьцзян Китая должна послужить предупреждением для граждан Кыргызстана.

Законы Кыргызстана устанавливают некоторые меры защиты частной информации. Конституция КР закрепляет право на неприкосновенность частной жизни, закон о биометрической регистрации требует согласия граждан на сбор данных, а закон о персональной информации запрещает сбор личных данных без согласия.

Как отмечается, в этих законах также есть исключения для целей национальной безопасности или правоохранительных органов, и не существует нормы, конкретно регулирующей технологию распознавания лиц. «Непрозрачные условия сделки с CEIEC создают риск того, что правительство Кыргызстана может использовать усиленные меры безопасности в качестве общего оправдания для массового наблюдения за своими гражданами», — отмечают в HRW.

«Правительству Кыргызстана необходимо приостановить внедрение технологии распознавания лиц, раскрыть детали данного соглашения и обеспечить защиту конфиденциальности, соответствующую международным стандартам», — отмечает HRW.