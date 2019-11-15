Турция сообщила о планах депортировать 956 членов экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ), граждан разных государств. Среди них, сообщили турецкие СМИ, 10 граждан Казахстана, 82 узбекистанца, 23 кыргызстанца, 6 граждан Туркменистана и 99 россиян.

В МИД КР 24.kg сообщили, что диппредставительства в Анкаре и Стамбуле работают с турецкими властями по этому вопросу и отслеживают ситуацию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в турецких тюрьмах находится около двух с половиной тысяч членов ИГ.

Глава Министерства внутренних дел страны Сулейман Сойлу сказал, что Турция – «не отель для членов ИГ», и обещал начать депортацию содержащихся в тюрьмах предполагаемых боевиков в страны их происхождения.

МВД Турции 11 ноября сообщило о депортации гражданина США. 14 ноября депортировали семь граждан Германии. Готовится депортация 11 граждан Франции и бывших бойцов ИГ из Ирландии и Дании.