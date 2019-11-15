18:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Турция депортирует граждан Кыргызстана — членов «Исламского государства»

Турция сообщила о планах депортировать 956 членов экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ), граждан разных государств. Среди них, сообщили турецкие СМИ, 10 граждан Казахстана, 82 узбекистанца, 23 кыргызстанца, 6 граждан Туркменистана и 99 россиян.

В МИД КР 24.kg сообщили, что диппредставительства в Анкаре и Стамбуле работают с турецкими властями по этому вопросу и отслеживают ситуацию. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в турецких тюрьмах находится около двух с половиной тысяч членов ИГ.

Глава Министерства внутренних дел страны Сулейман Сойлу сказал, что Турция – «не отель для членов ИГ», и обещал начать депортацию содержащихся в тюрьмах предполагаемых боевиков в страны их происхождения.

МВД Турции 11 ноября сообщило о депортации гражданина США. 14 ноября депортировали семь граждан Германии. Готовится депортация 11 граждан Франции и бывших бойцов ИГ из Ирландии и Дании.
Ссылка:
просмотров: 398
Версия для печати
Материалы по теме
В Базар-Коргоне студентка из Бишкека распространяла экстремистские материалы
Правительство не знает, сколько мигрантов отказались от гражданства Кыргызстана
Подкидывают запрещенную литературу и обвиняют в терроризме. НПО бьют тревогу
Координирующий подпольные ячейки «Хизб ут-Тахрира» экстремист задержан в Бишкеке
В Кыргызстане заблокированы 64 веб-сайта. Они признаны экстремистскими
Задержан кыргызстанец, распространявший в соцсетях экстремистские материалы
В Самарской области кыргызстанца обвинили в публичном оправдании терроризма
Как найти баланс между свободой вероисповедания и экстремизмом
В Нарынской области задержаны члены запрещенной экстремистской организации
О кыргызстанцах в иракских тюрьмах. Их точного числа нет до сих пор
Популярные новости
Задержаны подозреваемые в&nbsp;убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы Задержаны подозреваемые в убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы
Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о&nbsp;мотивах преступления Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о мотивах преступления
В&nbsp;Кыргызстане разрешили ездить со&nbsp;скоростью 110 километров в&nbsp;час В Кыргызстане разрешили ездить со скоростью 110 километров в час
Дело не&nbsp;только в&nbsp;машине. В&nbsp;МИД рассказали, за&nbsp;что уволили Эркина Сопокова Дело не только в машине. В МИД рассказали, за что уволили Эркина Сопокова
Бизнес
Как дети проводят свои каникулы? Топ поисковых запросов Как дети проводят свои каникулы? Топ поисковых запросов
Успейте купить смартфон со&nbsp;скидкой! Успейте купить смартфон со скидкой!
Футбольный матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Япония. Включайте O!TV сегодня в&nbsp;17.15 Футбольный матч Кыргызстан — Япония. Включайте O!TV сегодня в 17.15
Более&nbsp;2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;девять месяцев Более 2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за девять месяцев
15 ноября, пятница
18:16
Праздничный концерт к 80-летию Суйменкула Чокморова прошел в Бишкеке Праздничный концерт к 80-летию Суйменкула Чокморова про...
18:04
В Бишкеке пройдет необычное благотворительное мероприятие «БОРЩ PARTY»
17:51
Бишкекчан пригласили на генеральную уборку столицы
17:39
Законы не работают из-за их некачественного обсуждения, считает Жанар Акаев
17:33
Турция депортирует граждан Кыргызстана — членов «Исламского государства»