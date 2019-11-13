Подкидывают запрещенную литературу и обвиняют в терроризме. НПО бьют тревогу

Правозащитники заявляют, что сотрудники следственных органов зачастую фабрикуют дела об экстремизме и терроризме в отношении простых граждан. Им подкидывают запрещенную литературу.

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По данным правозащитного центра «Бир Дуйно», в органах внутренних дел отрицают такие факты, ссылаясь на то, что они задерживают лиц, которые находятся на специальном учете долгое время и под наблюдением за совершенные экстремистские преступления.

«В Госслужбе по исполнению наказаний заявили, что в республике сократилось число осужденных по религиозно-экстремистским преступлениям. Но в 2018 году международная организация по защите прав человека Human Rights Watch выступила с рекомендацией пересмотреть судебные вердикты осужденных по религиозному экстремизму», — подчеркнули в «Бир Дуйно».

В Кыргызстане нет профессионального независимого судебно-религиоведческого центра, который бы отвечал международным требованиям.

Независимая лингвистическая оценка религиозным радикальным экстремистским текстам тщательно не проводится.

В тюрьмах Кыргызстана содержатся 434 человека, получивших разные сроки за экстремизм и терроризм.