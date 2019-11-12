С началом отопительного сезона в Бишкеке повысился уровень загрязнения воздуха. Об этом 24.kg сообщила руководитель ОФ MoveGreen Мария Колесникова.

«Как только погода ухудшилась, снизилась температура, люди начали топиться, и даже визуально стал виден смог, а данные датчиков зашкаливают. Обычно, уровень начинает повышаться в вечернее время и достигает пика к 01.00, а потом показатели снижаются. Но бывает, что даже в солнечные дни, как сегодня, они держатся на высоком уровне», — отметила она.

Мария Колесникова добавила, что на показания датчиков может влиять окружающая обстановка.

«Недавно мы установили новый датчик в районе улиц Ахунбаева — Жукеева-Пудовкина, который регистрирует высокий уровень загрязнения. Волонтер обратил внимание, что уровень повысился, когда рядом начались строительные работы. Постоянно поднимается пыль», — отметила она.

Напомним, что организация проводит гражданский мониторинг качества воздуха в Бишкеке, для чего установила датчики в разных районах столицы и привязала их к карте. На ней можно в режиме реального времени проверить уровень частиц PV2.5.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.