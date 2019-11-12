21:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке

С началом отопительного сезона в Бишкеке повысился уровень загрязнения воздуха

С началом отопительного сезона в Бишкеке повысился уровень загрязнения воздуха. Об этом 24.kg сообщила руководитель ОФ MoveGreen Мария Колесникова.

«Как только погода ухудшилась, снизилась температура, люди начали топиться, и даже визуально стал виден смог, а данные датчиков зашкаливают. Обычно, уровень начинает повышаться в вечернее время и достигает пика к 01.00, а потом показатели снижаются. Но бывает, что даже в солнечные дни, как сегодня, они держатся на высоком уровне», — отметила она.

Мария Колесникова добавила, что на показания датчиков может влиять окружающая обстановка.

«Недавно мы установили новый датчик в районе улиц Ахунбаева — Жукеева-Пудовкина, который регистрирует высокий уровень загрязнения. Волонтер обратил внимание, что уровень повысился, когда рядом начались строительные работы. Постоянно поднимается пыль», — отметила она.

Напомним, что организация проводит гражданский мониторинг качества воздуха в Бишкеке, для чего установила датчики в разных районах столицы и привязала их к карте. На ней можно в режиме реального времени проверить уровень частиц PV2.5.

  • По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5. 
Ссылка:
просмотров: 50
Версия для печати
Материалы по теме
Жуткие кадры. Как выглядят самые грязные места планеты
Сообщать населению об опасном уровне загрязнения воздуха предлагают экологи
Бишкеку не хватает комплексной программы по экологической безопасности
Нечем дышать. Жители 12-го микрорайона Бишкека жалуются на дым от мечети
Жители города Ош жалуются на загрязняющий воздух завод
Цифра дня. 9,3 миллиона сомов составила сумма исков за ущерб окружающей среде
Бишкекчане жалуются на коптящие на улицах города машины
Загрязнение воздуха. Экстремальных уровней в Кыргызстане не зафиксировали
Посольство США показало датчик, измеряющий уровень загрязнения воздуха в Бишкеке
Ввести сбор за загрязнение воздуха автомобилями предлагают в Кыргызстане
Популярные новости
Задержаны подозреваемые в&nbsp;убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы Задержаны подозреваемые в убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы
В&nbsp;Кыргызстане разрешили ездить со&nbsp;скоростью 110 километров в&nbsp;час В Кыргызстане разрешили ездить со скоростью 110 километров в час
Чтобы помнили. Кто стоял у&nbsp;истоков кыргызской государственности Чтобы помнили. Кто стоял у истоков кыргызской государственности
Мэрия Бишкека отказалась от&nbsp;проекта организации кругового движения Мэрия Бишкека отказалась от проекта организации кругового движения
Бизнес
Более 96&nbsp;процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 96 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к 4G LTE от О!
Внимание, учебная тревога! В&nbsp;БЦ&nbsp;&laquo;Асыл Таш&raquo; проведут противопожарные учения Внимание, учебная тревога! В БЦ «Асыл Таш» проведут противопожарные учения
Клиентам сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручили новые кроссоверы Клиентам сети АЗС «Газпромнефть» вручили новые кроссоверы
На&nbsp;Джеруе началась добыча руды На Джеруе началась добыча руды
12 ноября, вторник
21:51
С началом отопительного сезона в Бишкеке повысился уровень загрязнения воздуха С началом отопительного сезона в Бишкеке повысился уров...
21:21
В пассажирских перевозках между столицей и селами необходимо навести порядок
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 ноября: ночью холодно
20:44
Оформлять опеку над несовершеннолетними смогут их братья и сестры
20:17
WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей. Как избежать наказания