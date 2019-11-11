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Общество

Жители приграничных сел Баткенской области создали ОО «Чек ара»

Жители приграничных сел Баткенской области создали ОО «Чек ара». Об этом 24.kg сообщили инициаторы фонда.

По их данным, в рамках общественной организации будет продолжена работа по решению социальных проблем приграничных районов и контролю решений по делимитации и демаркации границы.

«Сколько бы мы не выдвигали предложений, просьб по решению проблем, не предупреждали о возможных столкновениях на границе, все осталось без внимания. Поэтому теперь попытаемся достучаться через общественный фонд», — объяснили члены фонда.

Напомним, первое письмо от имени депутатов местных и городских кенешей Баткенского и Лейлекского районов направлено в аппарат президента 18 сентября. В конце октября депутаты Лейлека направили повторное обращение президенту, а также Жогорку Кенешу и правительству КР. Но реакции до сих пор нет, ни одного ответа на свои письма представители приграничных районов не получили.
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