В Бишкеке появятся две новые пешеходные зоны

В Бишкеке появятся еще две пешеходные зоны. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, городские службы приступили к благоустройству общественного пространства на перекрестке улиц Ахунбаева и Тыналиева, а также проспекта Манаса и улицы Рыскулова (рядом с магазином «Океан»).

«На пересечении улиц Ахунбаева и Тыналиева сотрудники «Тазалыка» укладывают брусчатку, устанавливают бордюры, изготавливают скамейки. МП «Бишкексвет» установило 76 современных светодиодных светильников, эксклюзивные опоры под них изготовлены в собственном цехе предприятия.

Работники «Бишкекзеленхоза» завезли растительный грунт», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что возле магазина «Океан» идут подготовительные работы к благоустройству общественного пространства.