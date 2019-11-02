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Общество

В Бишкеке появятся две новые пешеходные зоны

В Бишкеке появятся еще две пешеходные зоны. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, городские службы приступили к благоустройству общественного пространства на перекрестке улиц Ахунбаева и Тыналиева, а также проспекта Манаса и улицы Рыскулова (рядом с магазином «Океан»).

«На пересечении улиц Ахунбаева и Тыналиева сотрудники «Тазалыка» укладывают брусчатку, устанавливают бордюры, изготавливают скамейки. МП «Бишкексвет» установило 76 современных светодиодных светильников, эксклюзивные опоры под них изготовлены в собственном цехе предприятия.
Работники «Бишкекзеленхоза» завезли растительный грунт», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что возле магазина «Океан» идут подготовительные работы к благоустройству общественного пространства.
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