1 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Московской, Абая, Медерова, Орловской, микрорайон «Юг-2», жилмассивы «Колмо» (улицы Тынчтык, Мыскал, Тендик, Илим, Жеткинчек, Умут, Мурас), «Ынтымак» (улица Бозболток);

9.30-18.00 — улицы Фере, Маяковского, Кок-Жарская, 94;

9.30-14.00 — отрезок улицы Суюмбаева;

9.30-16.00 — жилмассив «Ак-Бата» (17-19-я, 9-11-я улицы);

9.30-15.00 — жилмассив «Келечек» (4-6-я, 8-я улицы);

9.30-12.00 — отрезки улиц Исанова, Рыскулова, Керимбекова, проспекта Чуй;

14.00-18.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Чымындык, Уч-Тулга, Кайинды, Мин-Булак).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Мичурина, Восточная, Северная, Чапаева, Кирова, Комсомольская, Октябрьская, 8 Марта, 9 Мая, Пионерская, Луганская, Каджи-Сайская, Калинина, проспекты Ленина, Победы), Восток (улицы Семетей, Сейтек, Курманбек, Сельповская, Степная), Васильевка (улицы Комсомольская, Октябрьская, Айбаш), Маевка (улицы Полевая, Набережная, Новая), Байтик (улицы Суюмбаева, Дружбы, Эшмамбет, Новостройка, Береговая), Таш-Добе (улицы Кооперативная, Аптечная, Больничная, Западная), «Городок энергетиков», 10, 11;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Шалта (улицы Шукуралиева, Жусупбека, Западная, Алмазбекова, Проектируемая, Восточная, Гагарина), Сокулук (улицы Фрунзе, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Белинского, Калинина, Полярная, Садовая, Карагачевая), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, 9-й Распрет, МТФ-2, Акжар), Новопавловка (улицы Степная, Луговая, Корсаковых, Крупской, Колхозная, Комсомольская, Свердлова, Советская, Садовая, Ала-Арчинская, Лавровых, Ворошилова, Почтовая, Громова, Фрунзе, Школьная), Военно-Антоновка (улицы Степная, Северная, Полярная), Фрунзе (улицы Животноводство, Восточная, Фрунзенская, Западная, Садовая, Заречная, Южная, Институтская, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Новосадовая, Лесная), Комсомольское (улицы Озерная, Набережная, Юбилейная, Центральная), поселок Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, МТФ-2, новостройка);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Бала-Айылчы (улица Термечикова), Ак-Суу, Сретенка (улица Первомайская), поселок Живпром;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Полтавка (улица Горького), Ак-Башат, Айдарбек, город Кара-Балта (улицы Коммунистическая, дома № 5, 7, 9, 11, Кожомбердиева, дома № 17, 19, 21, 23);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Интернациональное, Боз-Бармак, Джар-Башы, Алмалуу, Тогуз-Булак, город Кант (улица Абдраимова, Фучика).

3 Иссык-Кульская область