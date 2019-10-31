Кыргызстан занял первое место по итогам экоакции во Всемирный день чистоты

Волонтеры из Кыргызстана вывели страну на первое место по итогам экоакции во Всемирный день чистоты. Об этом сообщили в общественном фонде «Эко Деми».

ОФ получил официальное письмо с уведомлением о победе и благодарностью за участие от штаб-квартиры международной организации Let’s Do It («Сделаем!»).

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«Руководитель организации Ева Труверк отметила, что наша страна, став частью крупнейшей акции Let’s Do It, внесла существенный вклад в борьбу с глобальным загрязнением планеты и стала источником для вдохновения», — отметили в фонде.

Официальным страновым партнером мирового движения «Сделаем!» в Кыргызстане традиционно выступил общественный фонд «Эко Деми». Кампанию поддержали аппараты президента и правительства Кыргызской Республики, более 7 тысяч общественных и коммерческих организаций, а также большинство государственных структур.

Кыргызстанцы за один день собрали более 9 тысяч тонн мусора. Его сразу отсортировали, часть — пластик и стекло — отправилась на переработку, остальное отвезли на муниципальные свалочные полигоны.

«Благодаря всеобщей мобилизации удалось собрать 624 тысячи человек, это почти 10 процентов от общего числа населения Кыргызстана, что стало самым большим процентным показателем по итогам акции. Кыргызстан занял первое место среди 180 стран-участниц, став примером и источником вдохновения для всех нас», — отметила в своем обращении Ева Труверк.

Всемирная экоакция по очистке планеты от стихийного скопления мусора в местах общественного пользования, а также на территории природных парков и водоемов состоялась 21 сентября. В этот день на уборку одновременно вышли 58 миллионов неравнодушных жителей планеты.

Кыргызстан присоединился к глобальному субботнику в 2018 году. Акцию поддержали около 400 тысяч человек, собрав за один день около 8 тысяч тонн мусора.