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Общество

В Кыргызстане заблокированы 64 веб-сайта. Они признаны экстремистскими

В Кыргызстане запрещен и ограничен доступ к 64 сайтам, 233 аккаунтам и видеоканалам пользователей интернета. Об этом сообщает Генеральная прокуратура КР.

Отмечается, что такие меры приняты к ресурсам, которые распространяют в интернете информационные материалы, пропагандирующие террористическую и экстремистскую деятельность отдельных организаций, вооруженных группировок, направленных на насильственное устранение светских институтов государственной власти.

В надзорном органе подчеркивают, что в Сети растут сепаратизм, разделение общества по признакам вероисповедания, этнической принадлежности, расы, гендера, а также вербовка наемников, в том числе вовлечение в незаконную деятельность несовершеннолетних.

«В целях противодействия Генеральной прокуратурой в 2019 году внесено 19 заявлений в суд о признании информационных материалов, распространяемых в интернете, экстремистскими. Суд поддержал заявление ГП», — говорится в сообщении.

По актам прокурорского реагирования привлечены к дисциплинарной ответственности 109 чиновников.

В 2019 году органами прокуратуры в рамках надзора за исполнением законов в сфере противодействия межнациональной вражды и экстремизма проведено 129 проверок и выявлено 278 правонарушений.
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