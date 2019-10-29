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Общество

Омурбеку Текебаеву и Дуйшенкулу Чотонову продлили домашний арест

Экс-депутату парламента Омурбеку Текебаеву и экс-министру чрезвычайных ситуаций Дуйшенкулу Чотонову продлили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

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Уточняется, что срок содержания под домашним арестом обоим продлили до 29 декабря.

Ранее Омурбек Текебаев заявил ходатайство об изменении ему меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова отпустили из колонии № 47 под домашний арест 29 августа.

В 2017 году их обоих приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

21 августа 2019-го Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.
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