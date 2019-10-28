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Общество

Военные стран ОДКБ в Таджикистане отработали проведение миротворческой операции

Миротворческую операцию отработали военные шести стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе учений «Нерушимое братство — 2019» в Таджикистане. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

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«Завершающий этап учения государств ОДКБ «Нерушимое братство — 2019» состоялся сегодня на полигоне «Харб-Майдон» в РТ. В нем участвовали воинские контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана», — говорится в сообщении округа.

В рамках учений коллективные миротворческие силы ОДКБ провели миротворческую операцию по поддержанию мира в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности.

В совместных учениях Коллективных сил быстрого реагирования и коллективных миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2019», проходящих с 21 по 29 октября, участвуют более 3,5 тысячи военнослужащих шести стран.
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