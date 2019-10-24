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Общество

В Госипотечной компании вновь сменили руководство. Второй раз за полгода

В Госипотечной компании вновь сменился глава совета директоров. Такое решение приняли на заседании СД компании.

Новым главой совета директоров стал Асейин Аракеев. Предыдущего главу Джаныбека Аманалиева назначили лишь в мае 2019 года. Акционеры досрочно прекратили его полномочия, а на вакантное место назначили Уланбека Момбекова.

В июне 2019 года в ГИК сменилось руководство. После критики правительства председатель правления компании Бактыбек Шамкеев покинул должность. Вместо него назначили Эльмиру Абжапарову.
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