На митинг в Бишкеке вышли родственники телохранителя Алмазбека Атамбаева

В Бишкеке в сквере имени Максима Горького проходит митинг в поддержку телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева.
Родственники уволенного и арестованного сотрудника Девятой службы ГКНБ заявляют, что он ни в чем не виноват.
Поддержать Каната Сагымбаева пришли и жители села Кой-Таш, и односельчане бывшего силовика.
Они заявили, что власти должны отпустить невиновных людей и не заниматься политическими гонениями.
Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц» и «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.