На митинг в Бишкеке вышли родственники телохранителя Алмазбека Атамбаева

В Бишкеке в сквере имени Максима Горького проходит митинг в поддержку телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева.

Родственники уволенного и арестованного сотрудника Девятой службы ГКНБ заявляют, что он ни в чем не виноват.

На плакатах участников акции написаны лозунги: «Правда гнется, но не ломается», «Мы против политических гонений» и «Канат, мы с тобой».

Поддержать Каната Сагымбаева пришли и жители села Кой-Таш, и односельчане бывшего силовика.

Они заявили, что власти должны отпустить невиновных людей и не заниматься политическими гонениями.

«Мы просим справедливого решения. Канат Сагымбаев ни в чем не виновен. Он всегда честно и добросовестно исполнял свой долг. Почему он должен сидеть только за то, что хорошо выполнял свою работу?» — говорят митингующие.

Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц» и «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.