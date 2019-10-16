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Общество

Два вуза Кыргызстана попали в топ лучших в Центральной Азии и Восточной Европе

Британская исследовательская компания представила рейтинг лучших вузов Центральной Азии и развивающихся стран Восточной Европы.

В список попали 350 высших учебных заведений. Вузы оценивались по 10 различным показателям, в том числе академическая репутация, имидж работодателя, соотношение преподавателей и студентов, влияние каждого университета на исследования и другие.

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Из Кыргызстана в рейтинг вошли два вуза: Американский университет в Центральной Азии и Кыргызско-Турецкий университет «Манас». АУЦА занял в списке 163-е место, а КТУ «Манас» идет 190-м.

Лидером же рейтинга стал Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Эстония, Чехия и Польша в первой десятке, а университеты Турции, Казахстана и Литвы вошли в топ-20.

Рейтинг лучших университетов мира (QS World University Rankings) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг лучших высших учебных заведений мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки. Рассчитан по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS). Считается одним из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов.
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