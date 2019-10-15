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Общество

Премьерой открывает очередной сезон Чуйский областной драмтеатр

Фото Чуйского областного драматического театра. Сцена из спектакля «Журт»

Новым спектаклем «Журт» («Родные пенаты») по пьесе заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики Абибиллы Пазылова откроет 16 октября 29-й сезон Чуйский областной драматический театр имени Шаршена Термечикова. Об этом сообщили в пресс-центре театра.

Поставил спектакль известный режиссер и актер, народный артист Кыргызстана Эгемберди Бекболиев, художник — лауреат международной премии Чингиза Айтматова Садыр Ниязакунов.

В ролях — Бекболот Мамбеттурду уулу, Ажар Рахман кызы, Нарынкуль Токтобек кызы, Элзат Садыкова, Бекзат Каныбеков, Надырбек Калыбеков, Нуриза Амракулова и Шералы Уркунбаев.

По словам директора театра, заслуженного артиста республики Орозбека Айдарова, в «Журте» поднимают нравственно-психологические проблемы наших современников, живущих в непростых социально-экономических условиях провинциального городка.

Премьерные показы продлятся до 19 октября.

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