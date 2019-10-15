Премьерой открывает очередной сезон Чуйский областной драмтеатр

Новым спектаклем «Журт» («Родные пенаты») по пьесе заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики Абибиллы Пазылова откроет 16 октября 29-й сезон Чуйский областной драматический театр имени Шаршена Термечикова. Об этом сообщили в пресс-центре театра.

Поставил спектакль известный режиссер и актер, народный артист Кыргызстана Эгемберди Бекболиев, художник — лауреат международной премии Чингиза Айтматова Садыр Ниязакунов.

В ролях — Бекболот Мамбеттурду уулу, Ажар Рахман кызы, Нарынкуль Токтобек кызы, Элзат Садыкова, Бекзат Каныбеков, Надырбек Калыбеков, Нуриза Амракулова и Шералы Уркунбаев.

По словам директора театра, заслуженного артиста республики Орозбека Айдарова, в «Журте» поднимают нравственно-психологические проблемы наших современников, живущих в непростых социально-экономических условиях провинциального городка.

Премьерные показы продлятся до 19 октября.