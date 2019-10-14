Горсуд оставил бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева под стражей

Телохранитель бывшего президента Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев оставлен под стражей в СИЗО-1 по решению Бишкекского горсуда до 9 декабря. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Бакытбек Автандил уулу.

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По его словам, суд не учел ни один из аргументов защиты, в частности, что у Сагымбаева четверо несовершеннолетних детей и больная супруга и он исправно являлся в органы следствия ранее, до того как его поместили в камеру.

Юрист также просил, чтобы его подзащитного перевели на гауптвахту согласно положению о содержании под арестом военнослужащих, но суд и здесь не удовлетворил его прошение.

«Сослались на то, что оставить в следственном изоляторе просили военные прокуроры. Где у нас состязательность процесса, почему не учитываются ни доводы защиты, ни представленные нами документы?» — задался вопросом Бакытбек Автандил уулу.

Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц» и «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.