14:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Горсуд оставил бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева под стражей

Телохранитель бывшего президента Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев оставлен под стражей в СИЗО-1 по решению Бишкекского горсуда до 9 декабря. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Бакытбек Автандил уулу.

Читайте по теме
С кем сидит бывший телохранитель Атамбаева в камере СИЗО-1, рассказали в ГСИН

По его словам, суд не учел ни один из аргументов защиты, в частности, что у Сагымбаева четверо несовершеннолетних детей и больная супруга и он исправно являлся в органы следствия ранее, до того как его поместили в камеру.

Юрист также просил, чтобы его подзащитного перевели на гауптвахту согласно положению о содержании под арестом военнослужащих, но суд и здесь не удовлетворил его прошение.

«Сослались на то, что оставить в следственном изоляторе просили военные прокуроры. Где у нас состязательность процесса, почему не учитываются ни доводы защиты, ни представленные нами документы?» — задался вопросом Бакытбек Автандил уулу.

Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц» и «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.
Ссылка:
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаевдин жансакчысынын баш коргоо чарасы узартылды
Дело Атамбаева. Телохранителю бывшего президента продлили арест до 9 декабря
Дело Атамбаева. Телохранитель бывшего президента на пытки не жалуется
Канат Сагымбаев № 1 тергөө абагында кимдер менен отурганы айтылды
С кем сидит бывший телохранитель Атамбаева в камере СИЗО-1, рассказали в ГСИН
Адвокат Каната Сагымбаева обратится в Центр по предупреждению пыток
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в&nbsp;суд Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд
Суд над Атамбаевым. Милиция не&nbsp;пускает журналистов Суд над Атамбаевым. Милиция не пускает журналистов
Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и&nbsp;дело Батукаева ушло в&nbsp;суд Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и дело Батукаева ушло в суд
В&nbsp;Бишкеке начали сносить здание знаменитой типографии &laquo;Эркин-Тоо&raquo; В Бишкеке начали сносить здание знаменитой типографии «Эркин-Тоо»
Бизнес
MegaStore: удобное и&nbsp;надежное место для выбора смартфона по&nbsp;приемлемой цене MegaStore: удобное и надежное место для выбора смартфона по приемлемой цене
Почему российский спор о&nbsp;подшипниках больно отзовется в&nbsp;Кыргызстане Почему российский спор о подшипниках больно отзовется в Кыргызстане
БТА Банк: Штрафы по&nbsp;договорам ИФЦ пойдут на&nbsp;благотворительность БТА Банк: Штрафы по договорам ИФЦ пойдут на благотворительность
Как выиграть смартфон Honor 10i? Как выиграть смартфон Honor 10i?
14 октября, понедельник
14:23
Как будет работать электронное билетирование. Мэрия подготовила ролик
14:16
MegaStore: удобное и надежное место для выбора смартфона по приемлемой цене
14:01
Почему российский спор о подшипниках больно отзовется в Кыргызстане
13:55
Главное бизнес-событие осени. В Бишкеке пройдет встреча в формате мастер-классов
13:49
Горсуд оставил бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева под стражей