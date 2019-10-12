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Общество

Более 3 миллионов сомов тратят в Бишкеке на развоз школьников из «Мурас-Ордо»

Более 3,1 миллиона сомов в год тратят в Бишкеке на развоз школьников из жилмассива «Мурас-Ордо». Об этом 24.kg сообщили в столичном муниципалитете.

По их данным, учащихся развозят с 2016 года. «Сначала детей возили в Степное, потом в Озерное, а сейчас — в «Калыс-Ордо» в школу № 86. Задействованы три автобуса. Школа в «Мурас-Ордо» еще пока не завершена, поэтому более 300 старшеклассников развозят утром, в обед и вечером. Так мы решаем проблему доступа детей к образованию», — отметили в мэрии.

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После происшествия в селе Кун-Туу, где под колесами автобуса № 18 погиб пятиклассник, в обществе заговорили о запуске школьных автобусов.

«По сути, решение об организации школьных автобусов должно принимать Министерство транспорта и дорог, поскольку именно оно регулирует вопрос общественных перевозок. А мы всего лишь выполняем часть задач как муниципальный заказ через управление городского транспорта. Но тут мы упремся в другую проблему — нехватку автобусов», — добавили в муниципалитете.

Ранее советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова рассказывала, почему муниципалитет не смог запустить школьные автобусы.
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