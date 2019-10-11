Дело Атамбаева. Алга Кылычев переведен из СИЗО-1 в ИВС

Член политсовета партии СДПК Алга Кылычев переведен из СИЗО-1 в ИВС ГУВД Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

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По данным ведомства, причины перевода Алги Кылычева неизвестны. Ранее отмечалось, что он пошел на сделку со следствием и дал показания против бывшего президента Алмазбека Атамбаева, а также заместителя председателя СДПК Кундуз Жолдубаевой и двух депутатов парламента — Ирины Карамушкиной и Асель Кодурановой.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.