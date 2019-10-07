Квоты на прием мигрантов на работу установило правительство России

Правительство России определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщило РБК.

По его данным, в сфере прочего сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта допустимую долю мигрантов зафиксировали на уровне в 26 процентов от общего числа сотрудников, выращивании овощей — 50 процентов, строительстве — 80 процентов. Норма по строительству не распространяется на территорию Москвы, Дагестана, Бурятии и Амурской области.

Мигранты не смогут заниматься розничной торговлей в нестационарных торговых объектах и аптеках, на рынках, прочей торговлей вне магазинов, палаток и рынков.

«Принятые решения регулируют привлечение иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости трудоустройства граждан России в приоритетном порядке», — говорится на сайте правительства РФ.

За первое полугодие 2019 года ради работы в Россию приехали 2,4 миллионов иностранцев, отметили в Пограничной службе России. В основном это граждане стран СНГ. Лидером по числу прибывших стал Узбекистан — 918 тысяч человек. Далее следуют Таджикистан — 523,9 тысячи, Кыргызстан— 265 тысяч, Украина — 164 тысячи, Казахстан — 105,3 тысячи.