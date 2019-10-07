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Общество

Ала качуу. В милиции проверяют подлинность видео о краже невесты в Таласе

В социальной сети Instagram опубликовали видео о краже невесты. Как сообщает автор, якобы в Таласе украли замуж 16-летнюю местную жительницу.

На кадрах девушку насильно удерживают женщины, пытаются затащить ее в комнату.

Автор сообщает, что девушку хотят выдать замуж за 34-летнего мужчину. Видно, что девушка сопротивляется, а мужчина за кадром говорит, чтобы ее держали.

В УВД Таласской области 24.kg сообщили, что в настоящее время проводится проверка. Однако, по данным ведомства, заявлений по факту кражи невесты не поступало.

Напомним, 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. По версии следствия, Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе. В суде подсудимый заявил, что не убивал девушку и сам себя не резал. 
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