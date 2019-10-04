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Общество

Нападение на оператора «Азаттыка». Садовник Матраимовых получил травму головы

У оператора «Азаттыка» Айбека Кулчуманова не обнаружено никаких телесных повреждений. Об этом 24.kg сообщили в УВД Оша. 

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Уточняется, что такое заключение вынесла судебно-медицинская экспертиза.

«У садовника семьи Матраимовых, на голову которого упал дрон, экспертиза установила легкие телесные повреждения. Потерпевший не является родственником Райымбека Матраимова», — сообщили в УВД.

Напомним, что 28 сентября в южной столице оператор «Азаттыка» Айбек Кулчуманов снимал около дома экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова (известного как Раим-миллион). В этот момент с территории дома выбежали люди, скрутили журналисту руки и отобрали пульт от дрона, телефон и видеокамеры. Милиция возбудила уголовное дело.
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