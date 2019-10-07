В Бишкеке 7 октября без осадков. Воздух прогреется до +23 градусов. День уменьшился до 11 часов 31 минуты.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 56, 5-й микрорайон, 27, 32, 37, улица Пушкина, 105/1;

9.30-11.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Конорчок, Кок-Жар, Молдокулова, Ой-Терскен, Куйручук, Ахунбаева, Тон);

13.00-14.30 — отрезки улиц Суеркулова, Тыныстанова, Байтик Баатыра;

14.00-15.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Сары-Озон, Иссык-Куль);

9.30-17.00 — улица Осмонкула, 293, 295, 308, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Кара-Коо);

9.30-18.00 — отрезки улиц Табышалиевой, Бейшеналиевой, Шевченко, Сыдыковой, Токтогула, Манасчи Сагынбая, Уметалиева, Турусбекова, Айдаралиевой, Московской, Чокморова, Пушкина, Кулатова, Ошской, Кокчетавской, Саадаева, Тоголока Молдо, проспектов Манаса, Чуй, переулки Багижский, Бреславский, Карагайский, Новосибирский, Оренбургский.

Памятные даты

День гражданской авиации Кыргызстана

Фото www.airport.kg. «Боинг 737-800» с надписью Bubusara

День гражданской авиации Кыргызстана, отмечаемый ежегодно 7 октября, установлен постановлением правительства от 3 октября 1994-го.

В октябре 1933 года с Фрунзенского аэродрома взлетел маленький самолет У-2, пилотируемый Николаем Иеске с авиатехником на борту Евгением Балакши.

Бурное развитие гражданская авиация страны получила в 1960-е.

Вскоре начинают эксплуатироваться транспортные самолеты Ил-18 и Ан-24. Происходит бурный рост технической оснащенности. В последующие годы возведены многочисленные объекты служб аэропортов Фрунзе, Оша, жилые дома, расширены аэровокзалы во всех аэропортах внутренних воздушных линий.

Всемирный день архитектуры

У архитекторов всего мира и ценителей архитектурных шедевров сегодня профессиональный международный праздник — Всемирный день архитектуры, который они отмечают в первый понедельник октября.



Этот праздник учрежден Международным союзом архитекторов. Изначально на собрании в 1985-м решено ежегодно праздновать Всемирный день архитектуры 1 июля. А в 1996-м Международный союз архитекторов принял резолюцию о переносе празднования на первый понедельник октября, приурочив его проведение ко Всемирному дню Хабитат.

Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!»

Фото из интернета

Праздник отмечается в более чем 130 странах мира с 2008 года. Решение об установлении данного дня принято на третьем заседании Генерального совета Международной конфедерации профсоюзов в декабре 2007-го.

В этот день профсоюзы всего мира совместно выступают за обеспечение всех трудящихся достойным трудом. Они требуют, чтобы концепция достойного труда легла в основу правительственных программ, поскольку только таким образом можно обеспечить экономический рост и построить новую экономику, в которой человек, а не бизнес, будет находиться на первом месте.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Аманбек Жайнаков

Фото igd.kg. Аманбек Жайнаков

Родился 7 октября 1941 года в селе Кырк-Казык Таласской области. Академик, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники.

Один из основоположников нового научного направления в Кыргызстане — исследований в области теплофизики и теории тепло- и массообмена высокотемпературных процессов на основе численного моделирования и вычислительного эксперимента.

Его имя вошло в международный справочник «Выдающиеся личности XX века», изданный Кембриджским биографическим центром (Великобритания).

Аманбек Жайнаков — автор более 300 научных работ, в том числе 11 монографий и 10 учебников и учебных пособий. Более 50 лет плодотворно занимается педагогической деятельностью и подготовкой кадров высшей квалификации. Под его руководством защищены 15 кандидатских и 5 докторских диссертаций.

У кого намечается той

Абдыкапар Султанов

Родился 7 октября 1958 года в селе Шайдан Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Онугуу-Прогресс».

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;

в Доме кино проходит Второй фестиваль польских фильмов «Висла». Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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