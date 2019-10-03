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Общество

Закон о профсоюзах. Представительство ЕС отслеживает ситуацию

Представительство Европейского союза в Кыргызстане внимательно отслеживает и оценивает ситуацию вокруг принятия новой редакции закона о профсоюзах. Об этом сообщили в пресс-службе представительства.

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В ЕС напомнили, что статусом ВСП+ наделяются страны, которые ратифицировали и эффективно реализуют 27 международных конвенций. В том числе сюда входят и документы, затрагивающие базовые права человека — на труд и свободу собраний, а также создания ассоциаций.

«После того, как какое-либо государство получает статус ВСП+, Евросоюз постоянно ведет мониторинг соблюдения страной-бенефициаром своих обязательств и реализации этих конвенций. Мы осведомлены, что Международная организация труда считает законопроект о профсоюзах в нынешнем виде несовместимым с рядом упомянутых конвенций», — подчеркнули в представительстве ЕС.

Напомним, что Жогорку Кенеш накануне рассмотрел во втором чтении и направил на голосование законопроект о профессиональных союзах. Сами профсоюзы выступают категорически против этого документа.

«Он грубо нарушает конвенции Международной организации труда № 87 «О свободе объединения и защите права на объединения в профсоюзы» и 98 «О применении принципов права на объединение в профсоюзы и ведение коллективных переговоров». Это напрямую влияет на сохранение статуса ВСП+ для Кыргызстана. А этот вопрос рассматривается Европейским союзом ежегодно», — ранее заявлял председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.
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