Законопроект «О профсоюзах». Почему его называют скандальным?

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании рассмотрели проект закона «О профессиональных союзах» во втором чтении и отправили его на голосование.
Отметим, инициаторами поправок выступили девять депутатов: Данияр Толонов, Талайбек Масабиров, Гулшат Асылбаева, Улан Примов, Таабалды Тиллаев, Бактыбек Турусбеков, Искандер Гайпкулов, Кожобек Рыспаев, Мирлан Бакиров.
Заместитель председателя комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Алмазбек Токторов заявил, что законопроект направлен на реализацию единой политики в деятельности профсоюзов для эффективной защиты интересов работников.
Он отметил, что идея установить возрастной ценз для председателя Федерации профсоюзов — 65 лет — принадлежит его коллегам — Рыспаеву и Тиллаеву. Она вызвала наибольшее количество споров. Народные избранники едва не передрались. Марлен Маматалиев предложил исключить эту норму как дискриминационную. Но ее оставили.
В ходе обсуждения депутат Сайдулла Нышанов поинтересовался у докладчика и представителя Федерации профсоюзов, в чем причина противоречий между авторами законопроекта и профсоюзным движением.
Алмазбек Токторов считает, что профсоюзы просто не хотят открывать свои доходы и отчитываться, на что, собственно, тратятся отчисления трудящихся.
Замглавы федерации Рыскуль Бабаева утверждает, что ФПК не должна отчитываться перед депутатами согласно положению Конституции об общественных организациях. И добавила — вертикальная связь в профсоюзном движении, которая устанавливается новым документом, отбросит федерацию назад в советское прошлое. По ее мнению, парламентарии предлагают правительству установить определенные взносы для членов профсоюзов. Кроме того, исключена экономическая часть, но оставлена социальная. «Законопроект нас уничтожит», — сказала Рыскуль Бабаева.
В ФПК считают, что по новому законопроекту председатель федерации получит безграничную автократическую власть и будет практически единолично принимать решения. А совет Федерации профсоюзов, коллегиальный орган, займет соглашательскую, покорную позицию, так как станет зависимым, подконтрольным руководителю.
Однако один из авторов Мирлан Бакиров ответил, действующий закон о профсоюзах был инициирован в 1998 году и уже морально устарел, отдельные его нормы противоречат Конституции и Трудовому кодексу КР. «Они сами являются причиной инициирования законопроекта, поскольку деятельность Федерации профсоюзов сопровождается постоянными пикетами, интригами и сплетнями», — сказал Мирлан Бакиров.
Но убедить часть противников в нужности документа у него не получилось. Дастан Бекешев заявил, что выступает против централизации профсоюзов и призвал авторов не спешить с принятием законопроекта. «В условиях рыночных взаимоотношений нельзя возрождать из пепла коммунизм», — говорит нардеп.