22:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (259)

Дело Атамбаева. Телохранителю бывшего президента продлили арест до 9 декабря

Телохранителю бывшего президента Алмазбека Атамбаева Канату Сагымбаеву продлили меру пресечения до 9 декабря. Такое решение вынес сегодня Первомайский районный суд.

Будут ли адвокаты обжаловать это решение в Бишкекском городском суде, пока неизвестно.

Сегодня суд продлил меру пресечения сторонникам Алмазбека Атамбаева — Фархаду Баабиеву, Алге Кылычову и Кыязу Смаилову. Они останутся под стражей до 9 декабря.

Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц», а также «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.
Ссылка:
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Атамбаева. Телохранитель бывшего президента на пытки не жалуется
Канат Сагымбаев № 1 тергөө абагында кимдер менен отурганы айтылды
С кем сидит бывший телохранитель Атамбаева в камере СИЗО-1, рассказали в ГСИН
Адвокат Каната Сагымбаева обратится в Центр по предупреждению пыток
Популярные новости
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и&nbsp;арест его телохранителя Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и арест его телохранителя
В&nbsp;соцсетях обсуждают, как племянница Райымбека Матраимова праздновала 18-летие В соцсетях обсуждают, как племянница Райымбека Матраимова праздновала 18-летие
Бей его! В&nbsp;Бишкеке появился силомер с&nbsp;портретом Андрея Малахова Бей его! В Бишкеке появился силомер с портретом Андрея Малахова
Стали известны подробности уголовного дела, где фигурирует министр финансов Стали известны подробности уголовного дела, где фигурирует министр финансов
Бизнес
Адвокат Давран Касымов опровергает, что Назик публиковала пост: &laquo;Это фейк&raquo; Адвокат Давран Касымов опровергает, что Назик публиковала пост: «Это фейк»
Новые базовые станции Мобильного оператора&nbsp;О! для улучшения качества связи Новые базовые станции Мобильного оператора О! для улучшения качества связи
MegaCom оказал помощь Нижне-Серафимовскому дому-интернату для престарелых MegaCom оказал помощь Нижне-Серафимовскому дому-интернату для престарелых
Грандиозное обновление сети &laquo;Народный&raquo;. Открыт первый магазин нового формата Грандиозное обновление сети «Народный». Открыт первый магазин нового формата