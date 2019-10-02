Дело Атамбаева. Телохранителю бывшего президента продлили арест до 9 декабря

Телохранителю бывшего президента Алмазбека Атамбаева Канату Сагымбаеву продлили меру пресечения до 9 декабря. Такое решение вынес сегодня Первомайский районный суд.

Будут ли адвокаты обжаловать это решение в Бишкекском городском суде, пока неизвестно.

Сегодня суд продлил меру пресечения сторонникам Алмазбека Атамбаева — Фархаду Баабиеву, Алге Кылычову и Кыязу Смаилову. Они останутся под стражей до 9 декабря.

Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц», а также «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.