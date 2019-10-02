10:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (136)

Адвокаты и фигуранты не ознакомлены с обвинительным актом по делу Батукаева

Материалы уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева поступили в Генеральную прокуратуру. Как сообщил 24.kg один из адвокатов бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев, в течение пяти календарных дней прокурор должен решить: либо направить дело в суд, либо вернуть в МВД на восполнение пробелов следствия.

Юрист добавил, что дело ушло 27 сентября, а сегодня, 2 октября, истекает срок изучения. «Но мы до сих пор не получили обвинительный акт. Пока с ним не ознакомимся, предварительные слушания не могут назначить», — сказал Замир Жоошев.

Читайте по теме
Адвокаты ознакомились с делом об освобождении Азиза Батукаева, но поверхностно

Он напомнил, что Алмазбека Атамбаева, главу Кыргызского научного центра гематологии Абдухалима Раимжанова, экс-генерального прокурора Индиру Джолдубаеву и бывшего советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева обвиняют в коррупции. Они проходят по одному производству. Эпизоды в отношении остальных 14 человек, которые согласились сотрудничать со следствием, рассмотрят отдельно.

По досудебному производству вручили уведомление 19 подозреваемым, Бусурманкул Табалдиев уведомлен о подозрении заочно с объявлением в международный розыск, в том числе по линии Интерпола.

Уголовное дело об освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По делу проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе. Бывший глава государства проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции. Следствие по делу завершено.
Ссылка:
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
Освобождение Азиза Батукаева. Следствие по делу завершили
Адвокаты ознакомились с делом об освобождении Азиза Батукаева, но поверхностно
Онколог — фигурант дела об освобождении Азиза Батукаева продолжает работать
Юристы в ожидании даты суда. Атамбаева ждет скамья подсудимых по делу Батукаева
Освобождение Батукаева. Кто проходит по уголовному делу и что им предъявили
Освобождение Азиза Батукаева. Индиру Джолдубаеву заключили под домашний арест
Чтобы вы не запутались. В каких преступлениях обвиняют Алмазбека Атамбаева
Аида Салянова госпитализирована с воспалением сердечной мышцы
Освобождение Азиза Батукаева. Адвоката Али Касымова отпустили под домашний арест
Освобождение Азиза Батукаева. Адвокат готов сотрудничать со следствием
Популярные новости
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и&nbsp;арест его телохранителя Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и арест его телохранителя
В&nbsp;соцсетях обсуждают, как племянница Райымбека Матраимова праздновала 18-летие В соцсетях обсуждают, как племянница Райымбека Матраимова праздновала 18-летие
Бей его! В&nbsp;Бишкеке появился силомер с&nbsp;портретом Андрея Малахова Бей его! В Бишкеке появился силомер с портретом Андрея Малахова
Стали известны подробности уголовного дела, где фигурирует министр финансов Стали известны подробности уголовного дела, где фигурирует министр финансов
Бизнес
Нацбанк КР&nbsp;дал ОАО &laquo;Бакай Банк&raquo; разрешение на&nbsp;присоединение ЗАО &laquo;БТА Банк&raquo; Нацбанк КР дал ОАО «Бакай Банк» разрешение на присоединение ЗАО «БТА Банк»
Тариф #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от​ MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого​ ​ Тариф #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от​ MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого​ ​
Мой О! &mdash;&nbsp;забирай смартфон каждый день! Мой О! — забирай смартфон каждый день!
Азамат Акенеев: Присоединение &laquo;БТА Банка&raquo; к&nbsp;&laquo;Бакай Банку&raquo; оздоровит конкуренцию Азамат Акенеев: Присоединение «БТА Банка» к «Бакай Банку» оздоровит конкуренцию