Адвокаты и фигуранты не ознакомлены с обвинительным актом по делу Батукаева

Материалы уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева поступили в Генеральную прокуратуру. Как сообщил 24.kg один из адвокатов бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев, в течение пяти календарных дней прокурор должен решить: либо направить дело в суд, либо вернуть в МВД на восполнение пробелов следствия.

Юрист добавил, что дело ушло 27 сентября, а сегодня, 2 октября, истекает срок изучения. «Но мы до сих пор не получили обвинительный акт. Пока с ним не ознакомимся, предварительные слушания не могут назначить», — сказал Замир Жоошев.

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Он напомнил, что Алмазбека Атамбаева, главу Кыргызского научного центра гематологии Абдухалима Раимжанова, экс-генерального прокурора Индиру Джолдубаеву и бывшего советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева обвиняют в коррупции. Они проходят по одному производству. Эпизоды в отношении остальных 14 человек, которые согласились сотрудничать со следствием, рассмотрят отдельно.

По досудебному производству вручили уведомление 19 подозреваемым, Бусурманкул Табалдиев уведомлен о подозрении заочно с объявлением в международный розыск, в том числе по линии Интерпола.

Уголовное дело об освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По делу проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе. Бывший глава государства проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции. Следствие по делу завершено.