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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (133)

Адвокаты ознакомились с делом об освобождении Азиза Батукаева, но поверхностно

С уголовным делом о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, насчитывающего 27 томов, успели ознакомиться только юристы бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, но лишь поверхностно. Об этом 24.kg сообщил юрист Замир Жоошев. 

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По его словам, представители защиты других фигурантов, не согласившихся пойти на сделку со следствием, документы еще не изучили. Адвокаты других обвиняемых также возмущены, что на ознакомление дали всего восемь рабочих дней. 

Замир Жоошев добавил, что 15 подследственных, согласившихся сотрудничать со следствием, по нормам УПК получат штрафы. Их дела выделены в отдельное производство. 

Напомним, Алмазбека Атамбаева, главу Кыргызского научного центра гематологии Абдухалима Раимжанова, экс-генерального прокурора Индиру Джолдубаеву и бывшего советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева обвиняют в коррупции.  

Уголовное дело об освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По делу проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе. Бывший глава государства проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции. Следствие по делу завершено.
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