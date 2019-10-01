В Первомайском районном суде Бишкека начали пересмотр уголовного дела в отношении лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Процесс проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой.

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Первым и одним из ключевых моментов, которые рассматривают на суде, стало определение того, где же Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов находились 13 мая 2010 года.

Главные свидетели обвинения — Леонид Маевский и Алексей Модин — сообщали, что именно 13 мая в комплексе «Супара» встретились в неформальной обстановке с подсудимыми и те требовали у них $1 миллион за контрольный пакет ЗАО «Альфа Телеком».

11.49. Экс-охранник Дуйшенкула Чотонова Тынчтык Маматов представил в суде видео, доказывающее невиновность обвиняемого. Он подтвердил показания предыдущих свидетелей, рассказавших о том, что глава МЧС Дуйшенкул Чотонов с 13 по 15 мая 2010 года находился в Оше.

11.37. Бывший заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, который сейчас сам под следствием, сообщил, что 13 мая 2010 года находился на юге Кыргызстана и встретил вертолет, на котором прилетели Дуйшенкул Чотонов и Исмаил Исаков.

Читайте по теме Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 3 11.21. В суд вызвали и члена временного правительства Исмаила Исакова. Он рассказал о событиях 13 мая 2010 года. Напомнив, что в тот день проходили экстренные совещания ВП по ситуации на юге. Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов присутствовали на них. До обеда Дуйшенкул Чотонов вылетел в южную столицу. Вместе с ним улетел и Исмаил Исаков, назначенный спецпредставителем по югу.

10.34. В суде по делу Текебаева — Чотонова появился новый свидетель, которого не привлекали в 2017 году, когда политики оказались в суде по обвинению в коррупции. Он и открыл процесс сегодня — бывший заместитель министра внутренних дел Бактыбек Алымбеков.

Свидетель пояснил, что в мае 2010-го в Оше проходили беспорядки, сторонники экс-президента Курманбека Бакиева пытались вернуть власть и свергнуть временное правительство.

«13 мая мы вылетели в Ош по решению члена временного правительства Исмаила Исакова. Все переговоры по урегулированию ситуации проходили с участием Дуйшенкула Чотонова. Он все время был на глазах, многие могут подтвердить, что 13 мая 2010 года в Бишкеке Дуйшенкул Чотонов находиться не мог», — рассказал свидетель.

Его показания подтвердил другой свидетель и очевидец тех событий — бывший глава Ошской области Мамасадык Бакиров.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

21 августа 2019 года Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.