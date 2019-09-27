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Общество

Скандал с Малаховым. Аликбек Джекшенкулов ответил на критику бывшего депутата

Экс-депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Ташиев резко высказался по поводу выступления российского ведущего Андрея Малахова и раскритиковал работу посольства КР в РФ. Он потребовал от дипломатов незамедлительной реакции.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов ответил бывшему нардепу. Глава дипмиссии попросил не поддаваться эмоциям.

«Сейчас некоторые журналисты и политики, к сожалению, пытаются заработать на этом себе очки. В том числе и такие, как Малахов. Но мы должны в этой очень сложной ситуации вести себя цивилизованно и не идти на поводу, как вы правильно подчеркиваете, у отдельных шовинистов. Попытки раздуть конфликт на этой почве будут продолжаться, однако мы не можем позволить, чтобы отдельные недобросовестные политики втянули нас в скандал. Искусственный ажиотаж вокруг ДТП может негативно повлиять на судьбу нашего соотечественника, находящегося сегодня под следствием», — отметил он.

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Аликбек Джекшенкулов добавил, что посольство внимательно отслеживает ситуацию и работает в тесном контакте с правоохранительными органами. «Я, как, впрочем, и все сотрудники посольства, не можем позволить себе заниматься популизмом и играть судьбами наших граждан. В данном конкретном случае нельзя забывать еще и о таком принципе: не навреди», — подчеркнул он.

Напомним, что 24 сентября во время телепередачи на канале «Россия-1» ее ведущий Андрей Малахов и его гости обвинили кыргызстанца Исламбека Акбарова в заказном убийстве.

8 июля в ДТП в столице России на Фрунзенской набережной столкнулись мотоциклист и такси, за рулем которого находился 22-летний гражданин КР. Водитель мотоцикла скончался.
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