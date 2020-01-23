Сооронбай Жээнбеков откроет в Москве Год Кыргызстана и России

По инициативе посольства Кыргызстана в Российской Федерации состоялась рабочая встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла КР Аликбека Джекшенкулова с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко.

По данным дипломатической миссии, стороны обсудили программу предстоящего визита Сооронбая Жээнбекова в Российскую Федерацию, где пройдет церемония открытия Года Кыргызстана и России в Большом театре.

Аликбек Джекшенкулов также обратился с просьбой к российской стороне о возможности в рамках Года Кыргызстана и России проведения «миграционной амнистии» для граждан КР, находящихся в РФ.

Обсуждены вопросы по проведению очередной кыргызско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, межрегиональной конференции в Екатеринбурге и возможности возобновления проектов Камбаратинской ГЭС-1 и Верхненарынского каскада ГЭС.