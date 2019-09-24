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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (237)

Кундуз Жолдубаева: ГКНБ подставил телохранителя Алмазбека Атамбаева дважды

Телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева уволили из Девятой служба для того, чтобы задержать. Об этом 24.kg сообщила заместитель председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, сегодня Канат Сагымбаев пришел на допрос в Военную прокуратуру в 15.00 и до 22.30 находился у следователя.

«Руководство ГКНБ подставило его два раза — когда не сняло его с поста 7 августа. Канат Сагымбаев обязан был защищать охраняемый объект до конца. Второй раз — когда уволили со службы. В ГКНБ нашли абсурдную причину для этого. Получается, что его уволили для того, чтобы снять с себя ответственность по его защите», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Сегодня Каната Сагымбаева задержали на 48 часов. Ему вручили уведомление о подозрении в совершении преступлений.
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