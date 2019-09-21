Досрочные выборы в парламент. Что говорят депутаты

В кулуарах «Белого дома» опять заговорили о досрочных парламентских выборах. Источники 24.kg сообщают, что они могут состояться весной 2020 года.

Тема роспуска депутатов шестого созыва широко обсуждается в стенах Жогорку Кенеша. Отмечается, что поводом может быть назван подпорченный имидж высшего законодательного органа страны. Роспуск, предположительно, может произойти до Нового года либо в январе 2020-го. Сразу после этого будет объявлена дата выборов.

Они должны состояться не позднее 45 дней с момента досрочного сложения полномочий шестого созыва.

Для того чтобы депутаты парламента самораспустились, необходимо набрать 80 голосов.обратилось к депутатам с вопросом: насколько такая перспектива реалистична.

Исхак Масалиев, депутат от фракции «Онугуу-Прогресс»:

— Я не знаю ни одного депутата, который бы сейчас за год до выборов сдал добровольно мандат. Но информацию такую я слышал. Все четыре года об этом говорят, и каждый раз дальше разговоров дело не идет. И зачем сейчас распускаться? Бессмысленно.

Айсулуу Мамашова, депутат от фракции «Ата Мекен»:

— Честно говоря, я очень удивилась, когда прочитала об этом в СМИ. Никаких разговоров не слышала на эту тему, или просто со мной никто не обсуждал. Я готовлю одновременно четыре законопроекта, а если сейчас шестой созыв будет распущен, то мои и идеи других моих коллег уйдут под сукно. Да и зачем сейчас проводить выборы, когда можно все организовать в срок и с наименьшими затратами?

Но я не хочу отказываться от мандата. Мне еще много что предстоит сделать. Айсулуу Мамашова

Канат Исаев, депутат от фракции «Кыргызстан»:

— Любая версия имеет право на существование. Но на сегодня нет никаких оснований для досрочного роспуска. То есть это не более чем мысли вслух. Зачем проводить выборы весной, если можно дождаться осени и избрать седьмой созыв и обновить составы местных кенешей? Избрали президента — пусть он досидит до конца своего срока. Надо учиться жить по закону и отвечать за свой выбор.

Нашим политикам и активистам необходимо научиться жить с мыслью: избрали Жогорку Кенеш, пусть его члены работают положенные по Конституции пять лет. Канат Исаев

Евгения Строкова, депутат от фракции СДПК:

— Не думаю, что эта инициатива пройдет, кто бы ее не выдвинул. Парламент работает стабильно. Никаких причин для того, чтобы разгонять шестой созыв, да еще и фактически за год до выборов, я не наблюдаю. Кому это может понадобиться, не знаю. Скорее всего, это очередная утка, запущенная с целью прощупать почву и дестабилизировать высший законодательный орган.

Максат Сабиров, депутат от фракции «Республика — Ата Журт»:

— Это чушь! Никто не пойдет на эту сомнительную авантюру с роспуском. Властям разгонять Жогорку Кенеш сейчас невыгодно. Понимаете, был бы резон распускать этот созыв до принятия поправок в избирательное законодательство. Девять процентов — очень высокий порог, его смогут преодолеть максимум четыре партии. Поле для маневров было бы шире. А так проводить весной кампанию безосновательно и чревато последствиями нехорошими — митингами и акциями протеста.

Если бы парламент отправили досрочно в отставку, скажем так, летом, тогда да, выборы прошли бы уже этой осенью и с порогом в 7 процентов. Максат Сабиров

Улугбек Ормонов, депутат от фракции «Бир Бол»:

— Видимо, ажиотаж с роспуском раздут из-за грядущего съезда партии «Кыргызстан». Еще я слышал, будто «Республика — Ата Журт» проведет свое собрание. Планирует, по крайней мере. Вот некоторые и решили подстраховаться — пустить слух про разгон этого созыва. Какой роспуск может быть, если до выборов год остался? Просто глупо. Да и затраты большие. Мы не настолько богаты, чтобы проводить досрочные кампании.

Свое мнение в соцсетях также высказали депутаты Дастан Бекешев и Аида Касымалиева, оба из СДПК.

Разговоры о досрочном роспуске парламента водятся в стенах Белого дома, но я считаю, если такой проект созрел, то он ничего не даёт стране, зато даст пользу отдельным лицам. Уговорить большинство можно, поманив будущим списком. — Дастан Бекешев (@bekeshev) September 20, 2019