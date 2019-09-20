Афиша Бишкека на выходные: выставки, лекции, спектакли

Акции, концерты, фестивали, кино

21 сентября. Осенний экофестиваль EcoFarm Fest

Кроме полезных лекций и мастер-классов, на фестивале будут фуд-корт, фермерская ярмарка, детская зона развлечений и мастер-классов, музыкальная площадка, конкурсы, квесты, фотозона и многое другое.

Село Байтик, 13.00-21.00.

22 сентября. Велопробег Holy Cow

Каждому участнику необходимо позаботиться о наличии исправного велосипеда, шлема, набора ремкомплекта на случай поломки. Регистрация по телефону 0555705704.

Сбор около кальян-бара Holy Cow, 10.30.

22 сентября. Традиционные игры

Вы можете поиграть в такие игры, как удар по ведру, перетягивание каната и палки, альчики и борьба на руках.



Этнокомплекс «Супара», 19.00.

6-22 сентября. Цирк-шапито Circusland

В программе «Империя хищников» персидские леопарды, пумы, африканские пантеры. Помимо хищников, будут собачьи аттракционы, попугаи, павлины-альбиносы, гигантские питоны, шоу-балет, гимнасты, акробаты, клоуны, эквилибристы и жонглеры.

ТРЦ «АЮ Гранд», 13.00, 17.00.

25 сентября. Концерт флейтистки из США Вивиана Гузман

Американская флейтистка, уроженка Чили, ежегодно дает более 80 концертов по всему миру. Играла с известными артистами, такими как Михаил Барышников, Пласидо Доминго и Гленн Клоуз. В программе произведения В.Моцарта, И.Баха, А.Пьяццоллы, В.Гузман, П.Генина, Э.Эльгара, С.Берченко, К. Молдобасанова. Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.

12 октября. Республиканский чемпионат по робоспорту «Технолэнд»

На соревнованиях соберутся робототехники со всего Кыргызстана для определения чемпиона. Лучшие представят Кыргызстан на центральноазиатских турнирах. В программе мастер-классы, развлекательное шоу для детей. Ожидаются участники и судьи из Казахстана.

ТРЦ «Дордой Плаза II».

Выставки, ярмарки

28 августа — 29 сентября. Выставка «В мире и согласии. Искусство СССР»

Выставка посвящена советскому изобразительному искусству 1930-1990-х годов. Представлены работы художников Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, России, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

6 сентября — 30 сентября. Выставка «Эскерме»

Заслуженный деятель культуры Нурганыш Асанова — одна из первых художников-прикладников. При создании произведений ей помогали воспоминания из детства, вышитые еще мамой туш-кийизы, чудесные сплетения чия, незабываемые ала-кийизы.

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

10 сентября — 26 сентября. Выставка «Талас дүбүртү»

Выставка активно поддерживает региональное направление в политике нашего государства. И это не регионализм — это забота о культурном разнообразии. Изобразительная культура Кыргызстана всегда была богата разнообразием, всегда была сплоченной в единой национальной школе изобразительного искусства, в едином Союзе художников.

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

19-23 сентября. Декоративно-прикладная выставка

Выставка заслуженного деятеля культуры КР Владимира Горового. Работы выполнены в редкой технике — интарсия. Представлены произведения и его учеников. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

13-22 сентября. Выставка «Живопись и поэзия. Пятница, 13-е»

За живопись отвечают Оксана Васильева и Каныбек Тойчиев, за поэзию — Замирбек Иманалиев и Гульниза Тойчиева.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.

13-27 сентября. Выставка, посвященная памяти Исматиллы Атамкулова

В экспозиции впервые в таком большом объеме представлены картины, этюды и рисунки, созданные живописцем с 1981 по 2016 год. Коллекция бережно хранится в доме художника и экспонируется по инициативе семьи Атамкулова. Завершает выставку небольшой мемориальный уголок художника, где представлены его краски, кисти и мольберт с незаконченной последней работой.

Ошский областной музей изобразительного искусства имени Т.Садыкова.

18 сентября — 4 октября. Выставка живописца Абдырая Осмонова

Абдырай Осмонов — кыргызский живописец, верный реалистическим традициям, вошел в кыргызское искусство в 1960-е годы. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

21 сентября — 21 ноября. Выставка экзотических бабочек

Представлено более 50 видов бабочек, некоторые экземпляры величиной в 30 сантиметров. Сможете увидеть полный цикл жизни бабочек от появления из кокона до первого взмаха крыльев.

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ТРЦ VEFA.

15-30 сентября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

Мастер-классы, тренинги, акции

21 сентября. Лекция «Как мы все полюбили подростковую литературу»

Вы узнаете, как появилась подростковая литература, как менялись ее герои, в какой революции замешан Холден Колфилд, какие актуальные повестки она отражает сегодня, почему «Сумерки» понравились бы вашей бабушке, где стоит искать качественные подростковые книжки.

Tucano Coffee , 18.00.

21 сентября. Мастер-класс «Как «влезть в калоши» оппонента»

Узнаете, с какой установкой приходят на переговоры статусные оппоненты, какие ожидания у них в отношении вас, по каким признакам определить настрой, разберете две стратегии превосходства и многое другое. Регистрация по телефону 0556699279.

Центр «ИнтерАктив», 18.00.

21 сентября. Сити-квест «Дождливый вечер»

Организаторы приготовили специальный маршрут, агентов с заданиями и кучу призов.

Сбор возле памятника М.Фрунзе, 18.30.

21 сентября. Лекция «Худпрактики культурной революции 1920-1930-х»

В рамках ретроспективной фондовой выставки «В мире и согласии. Искусство братских республик» пройдут две лекции по истории искусства бывшего Советского Союза. Первую в эту субботу проведет искусствовед, старший научный сотрудник отдела НПИИ Оксана Капишникова.

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева, 13.00.

21 сентября. Встреча «Бизнес-рентген»

Это возможность встретиться с опытными предпринимателями и топ-менеджерами наедине, рассказать о своем стартапе и без стеснения задать важные для вашего развития вопросы. Регистрация по ссылке.

ololohaus, 16.00.

22 сентября. Гончарный мастер-класс

Вы сможете не просто погончарить, но и создать нечто функциональное, яркое и авторское. После обжига вы заберете изделия домой. Регистрация по телефону 0558545433.

Chicken Star, 14.00.

22 сентября. Урок по 3D-моделированию

На презентации курса узнаете, что такое 3D-моделирование.

Учебный центр Devcit, 15.00.

22 сентября. Киновечер

В это воскресенье покажут культовый советский фильм режиссера Сергея Соловьева 1987 года «Асса». В картине приняли участие рок-музыканты, а в саундтрек вошли песни групп «Аквариум», «Браво» и «Кино».

SomeWhere Bistro, 20.00.

Для детей

21 сентября. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

22 сентября. Открытие 81-го театрального сезона

Сезон откроется премьерами «Кот в сапогах» на русском языке и «Туулган күн» на кыргызском, между спектаклями всех ждет шоу ростовых кукол.



Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.