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Общество
Сюжет: ЧП в армии (245)

Военнослужащих, сломавших ефрейтору челюсть, отпустили под наблюдение части

Ошский городской суд признал виновными военнослужащих, сломавших челюсть сослуживцу во время учений «Сары-Таш-2019». Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что Р.Т. и М.К. признаны виновными по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности» УК КР.

«Однако суд назначил им наказание с применением пробационного надзора. То есть оба военнослужащих будут находиться на свободе под наблюдением командования части. Пострадавший в настоящий момент также продолжает службу в армии», — сообщили редакции.

Напомним, в июле в Алайском районе во время подготовки к совместному специальному тактическому учению «Сары-Таш-2019» ефрейтора Сил воздушной обороны избили сослуживцы. Ему сломали челюсть.
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