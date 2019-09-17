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Общество

В Генпрокуратуре отрицают, что проиграли в суде по активам Алмаза Абекова

Распространяемое заявление Икрамидина Айткулова об отказе Европейского суда в возврате активов Алмаза Абекова не соответствует действительности. Об этом сообщили в отделе информации и по связям с общественностью главного надзорного органа.

По его данным, сейчас Генпрокуратура Кыргызстана в пределах своей компетенции и в рамках Конвенции ООН против коррупции сотрудничает с компетентными и судебными органами княжества Лихтенштейн по конфискации и возврату преступных активов Алмаза Абекова в республику. Все необходимые документы уже направлены в эту страну.

«Судебными органами княжества Лихтенштейн эти материалы рассматриваются для вынесения окончательного решения. Относительно заявлений адвоката Икрамидина Айткулова о вторичном отказе Европейским судом Кыргызстану в возврате активов Алмаза Абекова отмечаем, что Генеральная прокуратура подобной информацией не располагает. Мы считаем, что решение по делу будет принято судебными органами княжества Лихтенштейн, а не других государств. Для выяснения обстоятельств заявления Икрамидина Айткулова Генпрокуратура направила официальное обращение в княжество», — говорится в сообщении.

Экс-советника ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom) Алмаза Абекова приговорили к 25 годам тюрьмы с конфискацией имущества за экономические преступления. Он должен выплатить 91 миллион сомов в пользу сотового оператора. Бывший глава ЗАО Азамат Мурзалиев получил 12 лет, директор компании «Новострой сервис» Аман уулу Кенжебек по решению суда получил 8 лет, но он уже условно-досрочно освобожден.

В феврале 2019 года Верховный суд пересмотрел уголовное дело экс-советника главы «Альфа Телекома». Судебная коллегия под председательством судьи Лепеса Темирбекова изменила приговор Бишкекского горсуда. Окончательно Алмазу Абекову назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.
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