Европейский суд установил необъективность судебного решения по делу Абекова

Европейский суд установил полную предвзятость и необъективность судебного решения по делу экс-советника «Мегакома» Алмаза Абекова. Что это изменит в его судьбе?
Европейский суд признал судебное решение кыргызского правосудия в отношении экс-советника «Мегакома» Алмаза Абекова предвзятым, неправомочным и нарушающим права человека.
На чем основаны эти выводы? Как решение Европейского суда изменит дальнейшую судьбу осужденного А.Абекова?
В пресс-конференции принимают участие:
Икрамидин Айткулов, Абаз Мамбетакунов — адвокаты.