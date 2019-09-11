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Европейский суд установил необъективность судебного решения по делу Абекова

Европейский суд установил полную предвзятость и необъективность судебного решения по делу экс-советника «Мегакома» Алмаза Абекова. Что это изменит в его судьбе?

Европейский суд признал судебное решение кыргызского правосудия в отношении экс-советника «Мегакома» Алмаза Абекова предвзятым, неправомочным и нарушающим права человека.

На чем основаны эти выводы? Как решение Европейского суда изменит дальнейшую судьбу осужденного А.Абекова?

В пресс-конференции принимают участие:

Икрамидин Айткулов, Абаз Мамбетакунов — адвокаты.
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