«Уравнение моей вселенной». Алмаз Абеков написал книгу в колонии

Экс-советник гендиректора компании MegaCom Алмаз Абеков в колонии написал книгу «Уравнение моей вселенной» и открыл роботизированный цех. Об этом сообщил журналистам его адвокат Абаз Мамбетакунов.

По его словам, книгу Алмаз Абеков начал писать в СИЗО ГКНБ, а закончил уже в колонии усиленного режима в селе Петровка. Это второе издание книги. Первое вышло в Великобритании. В книге Алмаз Абеков описывает свою жизнь до СИЗО, рассказывает о жизни в изоляторе и колонии.

«Книга простая, легко читается. В ней есть место разным забавным историям, тюремным байкам, богу, физике. Читатель узнает многих известных политиков, хотя имена напрямую не называются», — добавил адвокат Икрамидин Айткулов.

В колонии в селе Петровка, где отбывает наказание Алмаз Абеков, открыли роботизированный цех. С помощью компьютерной программы роботы создают мыло, сувениры, различные предметы.

Экс-советника компании MegaCom Алмаза Абекова приговорили к 25 годам тюрьмы с конфискацией имущества за экономические преступления. Он должен выплатить 91 миллион сомов в пользу сотового оператора. Бывший глава ЗАО Азамат Мурзалиев получил 12 лет, директор компании «Новострой сервис» Аман уулу Кенжебек по решению суда получил 8 лет, но он уже условно-досрочно освобожден.

В феврале 2019 года Верховный суд пересмотрел уголовное дело экс-советника главы ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom). Судебная коллегия под председательством судьи Лепеса Темирбекова изменила приговор Бишкекского горсуда. Окончательно Алмазу Абекову назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.