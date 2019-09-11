Президента Кыргызстана призывают обратить внимание на дело Алмаза Абекова

«Мы призываем президента Кыргызстана и его аппарат обратить внимание на дело Алмаза Абекова», — заявил сегодня на пресс-конференции в 24.kg адвокат Икрамидин Айткулов.

По его словам, судьи и прокуроры, которые рассматривают дело Алмаза Абекова, работают со времен бывшего главы государства. Они по инерции продолжают нарушать законы. Власти страны, прокуратура и суды продолжают неправомерно преследовать Алмаза Абекова. Икрамидин Айткулов полагает, что дело Алмаза Абекова надо пересмотреть.

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«Генеральная прокуратура относится к нему крайне негативно, считает, что он представляет угрозу. Именно главный надзорный орган представляет интересы Кыргызстана в суде Лихтенштейна по возврату $2 миллионов», — отметил адвокат.

«Генпрокуратура полагает, что если отпустить Алмаза Абекова сейчас, то дело в Европейском суде проиграют окончательно. Поэтому его и не отпускают, не применяют амнистию. На сегодня Алмаз Абеков отсидел 12 с половиной лет. Все, чего он добивается эти годы, — рассмотрение дела в правовом русле», — заключил Икрамидин Айткулов.

Экс-советника компании MegaCom Алмаза Абекова приговорили к 25 годам тюрьмы с конфискацией имущества за экономические преступления. Он должен выплатить 91 миллион сомов в пользу сотового оператора. Бывший глава ЗАО Азамат Мурзалиев получил 12 лет, директор компании «Новострой сервис» Аман уулу Кенжебек по решению суда получил 8 лет, но он уже условно-досрочно освобожден.

В феврале 2019 года Верховный суд пересмотрел уголовное дело экс-советника главы ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom). Судебная коллегия под председательством судьи Лепеса Темирбекова изменила приговор Бишкекского горсуда. Окончательно Алмазу Абекову назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.