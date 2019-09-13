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Общество

Сотрудников Иссык-Атинского РОВД обвинили в необъективном расследовании дела

Судмедэксперт и следователь ОВД Иссык-Атинского района пытались отягчить обвинение подозреваемым в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.

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Уточняется, что к главному правозащитнику обратились супруги Светлана и Валерий Шиян. Они заявили, что их сыновей осудили за драку с соседями. Суды первой и второй инстанций нарушили их права на всестороннее, объективное и беспристрастное рассмотрение уголовного дела, заведенного в отношении обвиняемых.

«В частности, заявители пожаловались на то, что адвокату отказывают в назначении повторной судебно-медицинской экспертизы потерпевшего. Они также сказали, что сомневаются в истинности диагноза о тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего. Они подозревают, что хирургу Иссык-Атинской районной больницы дали взятку. Согласно заключению судмедэксперта, телесные повреждения у потерпевшего — проникающе колото-резаные ранения грудной клетки слева и брюшной полости с повреждением селезенки и тонкого кишечника. Представитель акыйкатчи мониторила судебные процессы. Обоснованность жалобы подтверждена», — отметили в аппарате главного правозащитника страны.

Омбудсмен Токон Мамытов направил в дисциплинарную комиссию при Совете судей КР два соответствующих представления.

«Нарушения подтверждены дисциплинарной комиссией при Совете судей КР, после чего Чуйский областной суд направил уголовное дело в отношении Эмиля и Эммануила Шиян на новое рассмотрение. Проведена компьютерная томография органов брюшной полости потерпевшего. Томограмма показала, что селезенка у потерпевшего на месте и в здоровом состоянии, а не удалена как указывало предыдущее заключение судмедэксперта. Таким образом подтверждена фальсификация диагноза потерпевшего. Значит, уголовное дело в отношении обвиняемых не может рассматриваться по статьям, которые им пытался вменить следователь», — пояснили в аппарате акыйкатчи.

Отметим, что Эмиль, Эммануил и Эдуард Шиян приходятся братьями. Последний обвиняется в похищении 12-летнего Данила Браилкина. Решением Иссык-Атинского районного суда они приговорены к 12 и 13 годам лишения свободы за покушение на убийство.
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