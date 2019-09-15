Родительские школьные чаты. Инструкция по выживанию

С началом нового учебного года оживились родительские чаты. Чтобы получить от таких «болталок» максимум пользы, нужно установить четкие правила поведения. Возможно, на это понадобится время, но результат точно будет.

Как не поседеть к концу учебного года от назойливых уведомлений и миллионов ненужных сообщений? Чего делать категорически нельзя, а на что обратить особое внимание? Своим мнением с 24.kg поделились учителя и родители школьников.

Педагогам в чате быть?

Отношение классных руководителей к родительским чатам разное. Кто-то сам создает группы, чтобы скидывать домашние задания или важную информацию. А кто-то предпочитает не вступать в подобные беседы.

«Я категорически против присутствия учителя в чатах. Группу пусть создает родительский комитет. Если что-то нужно, я передаю им просьбы и пожелания. Родители в чате решают, что и как сделать, сколько денег собрать. Я не хочу видеть разборки и обсуждения. Мне важен конечный результат, который и сообщит родительский комитет», — считает учитель с 37-летним стажем одной из частных школ.

А вот у ее коллег другое мнение. Они уверены, что чаты могут решить большинство проблем, да еще и экономят кучу времени.

«В чатах больше пользы, чем вреда. Проводить часто родительские собрания не получится: все работают. Нужные вопросы можно решить в оперативном порядке в чате», — считает преподаватель начальной школы одной из столичных гимназий.

С такой позицией согласна и педагог частной школы. Она обратила внимание, что именно в негосударственных учебных заведениях родителей стараются лишний раз не вызывать на собрания и встречи.

«Нужно понимать, что ребенка в частную школу отдают не только потому, что модно, так делают и работающие целый день родители. Это раньше собрание было единственным способом поговорить. Сейчас есть интернет, можно все обсудить в группе в WhatsApp», — делится она своим мнением.

Домашка против флуда

Родители школьников признаются, что рады бы не входить в чаты. Пользы и вреда от них примерно одинаково. С одной стороны — домашние задания и свежие объявления, с другой — много лишней информации, бесконечные разборки и эмоции.

«Пик обсуждений — начало и конец учебного года, преддверие праздников. Именно в это время идут самые жаркие баталии о том, по сколько нужно скинуться на очередной подарок. Я в родительском комитете уже более 10 лет. За это время выработала для себя правило: о возможных тратах сообщать заранее и устанавливать четкие сроки обсуждения. Иначе споры могут затянуться на долгие недели, а в итоге ничего не решится. Если речь идет о сборе денег, в первую очередь нужно определиться с суммой. В остальное время лучше и не вступать в дискуссии», — рассказала мама 11-классника одной из бишкекских школ Асель.

У Нуржамал сын в этом году перешел в пятый класс. За четыре года учебы она несколько раз удалялась из родительского чата. Но пришла к выводу, что делать этого не стоит.

«Чтобы не сойти с ума в этих чатах, нужно иметь стальные нервы. Иногда такую чепуху спрашивают или пишут, что диву даешься. У меня нервы не выдерживают. Но в чатах больше пользы, чем вреда. Поэтому состоять в них надо. Но относиться слишком серьезно не стоит. Теперь я включаюсь в общее обсуждение крайне редко», — считает она.

Как не сойти с ума к концу учебного года

Чтобы получить от родительских «болталок» максимум пользы и минимум негатива, стоит соблюдать несколько простых правил.

Кстати, в Министерстве образования и науки отметили, что никаких инструкций для родителей и учеников по чатам в мессенджерах и социальных сетях нет.