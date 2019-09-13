В Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения

Водители машин с иностранными номерами часто нарушают Правила дорожного движения в Кыргызстане, зная, что их номера не фиксируют камеры «Безопасного города». Об этом на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» заявил депутат Жогорку Кенеша Адылбек Жунус уулу.

По его словам, водители с иностранными и подложными номерами автомобилей являются злостными нарушителями ПДД.

«Например, в Казахстане автомобили с кыргызстанскими номерами останавливают, если водитель гражданин КР, то отпускают, а если местный — в случае нарушения выписывают штраф. Также они решили ставить машины из стран ЕАЭС на временный учет, так как признали их злостными нарушителями ППД. Нам тоже надо с помощью патрульной службы вести работу с водителями машин с иностранными номерами. А за ложные номера надо увеличить размер штрафа», — предложил нардеп.

Представители правительства отметили, что иностранные машины за нарушение Правил дорожного движения штрафуют на границе при выезде страны. «Нарушения зафиксируют, но программный комплекс не может найти данные владельца, поэтому информацию об автомобиле передают в Погранслужбу», — объяснил виц-премьер-министр Жениш Разаков.

По данным ГУОБДД, с иностранными номерами в Кыргызстане в основном ездят автомобили из стран ЕАЭС.

«Машины из третьих стран должны зарегистрировать в Кыргызстане в течение 10 дней. С ними у нас проблем нет. У нас в основном вопросы возникают с казахскими машинами, так как их владельцы не обязаны вставать на учет», — заместитель начальника ГУОБДД Иманалы Саркулов.