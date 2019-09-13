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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (155)

Суд над экс-мэрами. Темир Сариев назвал правильным решение о стройке школы

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде допросили свидетеля по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» — бывшего премьер-министра Темира Сариева. В 2011-2015 годах он был министром экономики.

Обвинение интересовалось, согласовывало ли Министерство экономики распоряжение правительства о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Темир Сариев отметил, что, так как много прошло времени, он точно не помнит. «В министерство поступает много проектов, по которым ведомство дает заключение. Насколько помню, это грантовые средства, их решили перенаправить на строительство школы в Бишкеке», — сказал он.

В Бишкеке критическое положение с обеспечением детей школами, особенно в новостройках. Это было правильное решение. Школа стоит, дети учатся.

Темир Сариев

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
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