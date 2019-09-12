Смертельное ДТП с автобусом. Легковушка отстала от свадебного кортежа

Водитель Skoda Octavia, совершивший ДТП со смертельным исходом, отстал от свадебного кортежа. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что такие данные получены в рамках досудебного производства.

«По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР. По предварительным данным, 9 сентября примерно в 14.30 Skoda Oktavia двигалась в составе свадебного кортежа, в последующем отстала от него. Направляясь по проспекту Чингиза Айтматова в северном направлении, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и совершил ДТП с пассажирским автобусом. Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего ДТП», — сообщили в ГУВД.

Напомним, на проспекте Ч.Айтматова столкнулись Skoda Octavia и автобус. В результате ДТП четверо пассажиров легковушки от полученных травм скончались на месте. В больницах сейчас получают лечение четверо пострадавших, одна из которых в коме.