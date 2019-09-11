Суд над экс-мэрами. Кто понес ущерб от строительства школы в «Калыс-Ордо»

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде допрашивают представителя потерпевшей стороны — ведущего специалиста управления правового обеспечения Министерства образования и науки Дуйшена Акимжанова — по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

По его словам, размер ущерба составил 91 миллион сомов. Акимжанов уточнил, что такую сумму посчитали эксперты. При этом, как отметил потерпевший, школа находится на балансе мэрии Бишкека.

«О каком тогда ущербе идет речь? Вы никаких средств на строительство не тратили. Как сложилась эта сумма?» — спросил обвиняемый Кубанычбек Кулматов.

Дуйшен Акимжанов стал ссылаться на протокольное поручение, которым планировалось построить два учебных заведения.

«Но и эти две школы были бы на балансе органов местной власти. Какой ущерб?» — возмутился Кулматов.

Адвокат Сергей Слесарев просил уточнить, какой ущерб нанесен Акимжанову. «Потерпевшим признают вас лично как физическое лицо. Почему?» — спросил он.

Дуйшен Акимжанов ответил, что это вопрос к следствию, и уточнил, что он является представителем Министерства образования.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.