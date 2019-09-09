Смерть пяти человек от заболеваний, вызванных курением вейпа, подтвердили в США

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) зарегистрировали в стране смерть пяти человек, куривших электронные сигареты. Об этом сообщил сайт организации, передает ТАСС.

По данным исследователей, случаи летального исхода заболеваний, вызванных курением электронных сигарет, зарегистрировали в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон.

В США зарегистрировали около 450 случаев заболеваний, предположительно вызванных курением вейпа.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США 1 августа 2019 года приступили к тщательным анализам легочных заболеваний на предмет их связи с курением электронных сигарет.

В последние месяцы в США обострилась дискуссия о влиянии вейпов на здоровье человека.

В январе руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом продажи их продукции, если в 2019-м возрастет число курящих подростков. Он привел собранные ведомством статистические данные, по которым число подростков в США за последние годы удвоилось из-за доступности электронных сигарет.

В итоге свыше 1,5 миллиона подростков стали зависимы от никотина в 2017-2018 годах, несмотря на усилия администрации президента США Дональда Трампа по ограничению продажи содержащих никотин устройств.