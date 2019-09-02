Дело экс-мэров. Как пансионат «Солнечный берег» сменил владельца

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

В суде приступили к допросу свидетелей по эпизоду о продаже пансионата «Солнечный берег». По мнению следствия, объект продали по указанию Албека Ибраимова по заниженной стоимости. Ущерб ОАО «ТНК «Дастан» составил 82 миллиона 750 тысяч 556 сомов.

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Полный пакет акций ОАО «Пансионат «Солнечный берег» в 2013 году приобрел Эркинбек Абдыразаков за 47 миллионов 750 тысяч сомов. Об этом он сообщил в суде.

По словам Эркинбека Абдыразакова, узнав о продаже объекта, он пришел в «Дастан» и предложил сумму за 100 процентов акций. Он добавил, что впоследствии перепродал пансионат.

Адвокат Албека Ибраимова Сергей Слесарев поинтересовался, приобрел ли он пансионат за более высокую цену. Свидетель ответил отрицательно, отметив, что объект не стоит таких денег.

Обвинение поинтересовалось, говорил ли Эркинбек Абдыразаков во время приобретения акций с Албеком Ибраимовым. Мужчина ответил отрицательно.

Известно, что нынешний владелец пансионата полностью возместил ущерб.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.