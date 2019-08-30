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Общество
Сюжет: ЧП в армии (239)

Сотрудник военкомата присвоил деньги призывников за альтернативную службу

Сокулукский районный суд признал сотрудника районного военкомата виновным по статьям «Мошенничество», «Служебный подлог», а также «Злоупотребление должностными полномочиями» УК КР. Об этом 24.kg сообщили в Военной прокуратуре Бишкекского гарнизона.

Уточняется, что он брал деньги с призывников за прохождение альтернативной службы, чтобы якобы оплатить их в банк и присваивал.

«Сотрудник военкомата брал с призывников деньги по частям — по 2, 5 и 10 тысяч сомов. Полученные деньги обвиняемый тратил на свои нужды. Военный билет молодые люди так и не получили. В общей сложности материальный ущерб потерпевших составил больше 100 тысяч сомов», — сообщили в Военной прокуратуре.

Суд признал сотрудника военкомата виновным и приговорил к шести с половиной годам колонии усиленного режима.
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